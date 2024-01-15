مقاتلة أمريكية تسقط صاروخًا أطلقه الحوثيون قبالة سواحل الحديدة دون خسائر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إطلاق صاروخ مضاد للسفن باتجاه مدمرة أمريكية من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضافت المركزية الأمريكية أن الصاروخ الحوثي أطلق باتجاة المدمرة "لابون" العاملة جنوب البحر الأحمر، وقامت مقاتلة أمريكية باعتراض الصاروخ قبالة سواحل الحديدة دون خسائر.

يذكر أن، في يوم الجمعة 12 يناير 2024، نفذت القوات الأمريكية البريطانية، غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.