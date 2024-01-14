"الاتصال والإعلام من أجل التنمية".. ندوة ضمن مبادرة "أسرتك ثروتك" بالدقهلية

أقيمت اليوم الأحد ندوة تحت عنوان " الإتصال والإعلام من أجل التنمية" بقاعة التعاون بمديرية الزراعة بالدقهلية فى اطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات بشعار "أسرتك ثروتك" بهدف مناقشة الإستراتيجيه الوطنيه للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور طارق سالم وكيل وزارة الزراعة وريادة الدكتور أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلى و تحت إشراف دسوقي عبد الله مدير عام إدارة إعلام شرق الدلتا و حمادة حامد مدير عام مركز إعلام المنصورة وحاضر فيها الكاتب الصحفى حازم نصر نائب رىيس تحرير جريدة أخبار اليوم ومدير مكتب الدقهلية وإدارت الندوة الإعلامية مايسه المنشاوى مدير وحدة الإعلام التنموي بمركز اعلام المنصورة .

شارك في اللقاء آئمة من وزارة الأوقاف و موظفين بمديرية الشباب والرياضة وأعضاء هيئة تدريس بالهيئة العامة لتعليم الكبار ومثقفين صحيين وأطباء من مديرية الصحة بالدقهلية .

فيما تحدثت الإعلامية مايسة المنشاوي مسئول وحدة الإعلام التنموي بمركز إعلام المنصورة عن بنود محاور الإستراتيجيه الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ -٢٠٣٠ وهدفها الرئيسي وهو الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته وتغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة من خلال تكاتف جميع الجهات لرفع وعي المواطنين بالأثار السلبية للقضية السكانية سواء كانت اجتماعيه أو اقتصادية أو نفسية او صحية.

فيما تحدث الكاتب الصحفي، حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، ونقيب الصحفيين بالدقهلية، عن أن الإعلام أحد مصادر قوة أي دولة وقد يسبق القوة العسكرية وأن القضية السكانية تلقي إهتمام كبير من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية وهذا يشجع الجميع للعمل سواء كان إعلام مرئي أو مقروء او اتصال مباشر بالمواطنين من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي تناقش الموروثات الثقافيه والإعتقادات الخاطئة وتوضيحها وشرح أهمية المبادرات الرئاسية ودورها في التخفيف من الآثار السلبية للمشكلة السكانية.

وأشار نصر إلى لما يمر بيه العالم من حولنا وما ينقل من خلال وسائل الإعلام ودوره الملموس في تفاقم الآزمات أو حلها ومع التطور التكنولوجي واهتمام الجمهور بوسائل التواصل الاجتماعي أصبح لها آثر كبير في تشكيل ثقافتهم ومن هنا يجب بث رسائل توعوية من خلال المؤثرين في هذا المجال .

ونوه نصر عن الذكاء الإصطناعي وما نراه من فيديوهات جذابة تبث معلومات شيقه وايضا انتشار منصات تعليمية وتدريبيه وتثقيفية هذه وسائل مستحدثه يجب إدراج القضية السكانية من خلالها.

وأكد علي أهمية التطور في الفكر والإبتكار في وسيلة الإتصال للجمهور المستهدف وضرورة توضيح المفاهيم الخاطئة للدين و أهمية دور الآئمة في خطبة المسجد ومدي تأثيرها النفسي علي الفرد فيجب تطوير وتدريب الخطابة وإلمامهم لربط القضية بالوضع الحالي من مؤثرات علي الأحوال الاقتصادية والإجتماعية.

كما تحدثت الدكتورة ريهام عبد المنصف مديرة الثقافه الصحيه بالمنصورة عن المبادرات الرئاسيه فى جميع الوحدات ومكاتب الصحه والقوافل الطبية التي تتلخص في الكشف والعلاج بالمجان ، مبادره صحه الام والجنين ومبادره دعم صحه المراه المصريه والكشف المبكر عن سرطان الثدي ،مبادره الاعتلال الكلوي و مبادره ضعف السمع ، مبادره المقبلين على الزواج ، مبادره الأمراض المزمنه واخيرا مبادره كبار السن وما لها مردود ثقافي وتوعوي ووقائي وينصب هذا ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية .

كما أشار فضيلة الشيخ أشرف محمد عبده مدير عام إدارة غرب إلى أن الدين الإسلامي حث علي اختيار الزوجه والزوج الصالح لتكوين أسرة سليمة صحيا ونفسيا فالأسرة لها دور في بناء المجتمع القادر علي مواجهة الصعاب ومواجهة التحديات.

وأوضح أنهم من خلال الخطاب الديني يطرحوا الكثير من القضايا التي تمث المجتمع ومن أهمها القضية السكانية وأنهم شريك اساسي في التوعيه والتثقيف .

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