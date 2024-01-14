محافظ الأقصر يبحث استعدادات إقامة قافلة "ستر وعافية" للتحالف الوطني

بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، مع وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاستعدادات اللازمة لإقامة قافلة "ستر وعافية"، والتي تعد من أهم القوافل التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال أحمد الشاطر نائب مدير العمليات بالتحالف الوطني، أنه من المقرر إقامة القافلة بإحدى قري محافظة الأقصر يوم 19 يناير الجاري، وتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات، أبرزها قافلة طبية تضم العديد من التخصصات وحملات متعددة لتوزيع مواد غذائية وبطاطين ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات، والتمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر، بتسخير كافة امكانيات المحافظة بهدف تيسير عمل القافلة، لافتا إلى أهمية الدور المجتمعي للتحالف الوطني والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدعم خطط وجهود الحكومة في المجالات التنموية التي تهم المواطنين، بما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لهم وتيسير الخدمات المقدمة إليهم، كما أشاد المحافظ بجهود التحالف في العديد من المبادرات ومجالات العمل الأهلي والتنموي والتى كان لها بالغ الآثر على حياة المواطنين.

شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، كلاً من محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،أوالعميد احمد الهواري رئيس مدينة الزينية، ومحمود شاهين رئيس مدينة البياضية، وأحمد العربي مسؤول تنفيذي لقوافل التحالف الوطني.