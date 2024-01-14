نهائي السوبر الإسباني.. ريال مدريد يقهر برشلونة بهاتريك فينيسيوس في الشوط الأول

تقدم ريال مدريد على برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مجريات الشوط الأول من نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الأحد.

وسيطر ريال مدريد على الشوط الأول بشكل كامل، وقدم أداءً قويًا على جميع الخطوط، وتمكن من تسجيل ثلاثية في الشوط الأول، فيما حاول برشلونة العودة إلى المباراة، لكنه لم ينجح في ذلك.

وسجل أهداف ريال مدريد، الثلاثة البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقائق السابعة والعاشرة، والتاسعة الثلاثين من ضربة جزاء.

وحاول برشلونة العودة إلى المباراة، وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي من خارج منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - روديجر - داني كارفخال

خط الوسط: توني كروس - تشواميني - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو.

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو

خط الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي.

وفاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد، في مباراة نصف النهائي، بنتيجة 5-3، بينما فاز برشلونة على أوساسونا بنتيجة 2-0.