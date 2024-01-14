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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. حسين الجسمي يحيي حفل ختام مهرجان دبي للتسوق

حسين الجسمي
حسين الجسمي
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أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفل ختام  مهرجان دبي للتسوق في سكاي دايف دبي، بمشاركة الفنان تامر حسني والفنانة بلقيس، مساء أمس الجمعة.

وقدم الجسمي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور سعيد كمال.

وعبر الجسمي خلال تصريحات صحفية له قبل صعوده على المسرح عن سعادته وفخره بإحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق وقال:"حضوركم ما شاء الله يثلج القلوب وكلنا شوق دائما للقياكم ولمشاركتكم الفرحة في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق زين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا".

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرا أغنية "الله يخليك لاهلك" متعاونا مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.

حسين الجسمي حفل دبي مهرجان التسوق