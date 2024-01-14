نهائي السوبر الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مساء الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز على ريال مدريد، لتعزيز موقعه في قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الإسباني، حيث يحتل المركز الأول برصيد 14 لقبًا، فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 12 لقبًا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو

خط الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بين برشلونة وريال مدريد في عام 2024، وتأتي ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، الذي يقام في المملكة العربية السعودية، في ملعب الأول بارك بالرياض.

