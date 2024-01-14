الأربعاء.. "الثقافة السينمائية" يقيم يوما ترفيهيا للأطفال

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، يوما ترفيهيا للأطفال بمناسبة أجازة نصف العام، وذلك فى تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل .

تقام الأنشطة الترفيهية بالتعاون بين المركز القومي للسينما وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د. عز الرجال فاروق، ويعرض خلاله فيلم "زبرجد" للمخرجة هدى فرح، من إنتاج القومي للسينما والذي تدور أحداثه حول حجر زبرجد صغير السن ولكنه صلب، يكره الاستسلام للواقع، ولكن بإرادته يجعل باقى الأحجار الكريمة تشاركه فيكتشفوا نقاط القوة الكامنة بداخلهم.

ويعقب عرض الفيلم ورشة رسم وتلوين للأطفال المشاركين.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.