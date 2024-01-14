ثلاثي فيوتشر يشاركون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة سموحة.. صور

شارك محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد كباكا، ثلاثي فريق فيوتشر الجدد والمنضمون للنادي منذ ساعات قليلة من الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة بالجولة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في اللقاء المقرر له بعد غد الثلاثاء.

المنضمين حديثا لفيوتشر من الأهلي خلال تدريب اليوم

وحرص الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة فورمورسينيو، واللاعبين، على استقبال الثلاثي، مع تهنئتهم بالانتقال لفريق فيوتشر، متمنين لهم التوفيق مع الفريق.

وخاض الثلاثي مران اليوم الجماعي، وقدما أداء مميز في التدريبات نالت إعجاب المدرب البرتغالي للفريق.

المنضمين لفيوتشر من الأهلي خلال تدريب اليوم الأحد بقميص فيوتشر

كان زعلوك ورشدان وكباكا، قد انتقلوا لفيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وذلك مقابل رحيل نجم فيوتشر عمر كمال إلي صفوف النادي الأهلي.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الأولي لبطولة كأس الرابطة مع فرق، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، سموحة السكندري.