"رياضة النواب" توصي بإلغاء نسبة 25% على مشروعات الطرح الاستثماري بالمحافظات الحدودية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظات الوادي الجديد وقنا وأسيوط.

جاء ذلك بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وبهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد،

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن عزوف وضعف الاقبال على مراكز الشباب والأندية في الوادي الجديد حيث انتقد النائب عد تقديم الدعم المادي اللازم لتحفيز الشباب بالمحافظات الحدودية للممارسة الرياضة.

ومن جانبه عقب الدكتورمحمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالنسبة إن الوزارة أصدرت قرار يفيد بإعفاء جميع مراكز الشباب التي لا يتجاوز أرباحها الاستثمارية مبلغ 50 ألف جنيهًا من تحصيل نسبة الـ25% التي تحصلها وزارة الشباب والرياضة على أي مشروعات استثمارية تقوم بها مراكز الشباب.

وأشار إلي أن رئيس الوزراء قرار بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وبالنسبة للتوصية الثالثة الخاصة بوضع استراتيجية عاجلة بدراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية تم مخاطبة جميع المديريات الشباب والرياضة في محافظات مصر بإفادة الوزارة بهذه الدراسات للعمل على وضع الاستراتيجية.

كما أضاف أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير المجالات الثقافية والاجتماعية بالمحافظات الحدودية ومنها: ( تنفيذ لقاءات تثقيفية حول أهمية الأمن القومي زيارات للمشروعات القومية متضمنة لقاءات مع المحافظين ودورات تنمية بشرية تدور حول التعريف بالقيم الأخلاقية، تنفيذ المشروع الرئاسي "أهل مصر" برنامج تثقيفي تدريبي يهدف إلى زيادة الولاء والانتماء ودمج شباب المحافظات الحدودية مع بعضها البعض).

وأوصت اللجنة بالتأكيد على تنفيذ توصياتها السابقة بشأن موضوع طلب الإحاطة، والمتضمنة إلغاء نسبة (25%) التي تحصل من قبل وزارة الشباب والرياضة على مشروعات الطرح الاستثماري المقامة بمراكز الشباب في المحافظات الحدودية وكذلك وضع وزارة الشباب والرياضة استراتيجية عاجلة بشأن دراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية ووضع خطة لجذب أكبر عدد من الشباب للأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بمراكز شباب تلك المحافظات، وعرض تلك الاستراتيجية على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشتها.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن تهالك أرضية ملاعب كرة القدم الخماسية بمركز شباب قرية جريس ومركز شباب قرية الفقاعات ومركز شباب رية سفاي.

ومن جانبه أفاد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية أولًا فيما يخص الملعب الخماسي بمركز شباب جريس تم طرحه للاستثمار بتاريخ 4/6/2023م ولم يتقدم مستثمرين وجاري طرحه مرة أخري وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية بالخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، ثانيًا فيما يخص الملعب الخماسي بمركز شباب الفقاعات تم مخاطبة المديرية لطرحه للاستثمار، ثالثًا فيما يخص الملعب الخماسي بمركز شباب سفاي تم طرح الملعب للاستثمار وتم الترسية وتغير الأرضية وجاري ممارسة النشاط على تلك الملعب بمركز الشباب سفاي – أبو قرقاص.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حنان عبد المنعم عوض، بشأن عدم توفير دعم مالي لاستكمال أنشطة مراكز الشباب بمركز دشنا البندر ومراكز الشباب بقرى مدينة دشنا محافظة قنا.

من جهته عقب محمد عبد الرحيم عرفة، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا موضحًا حجم الدعم المالي المقدم لمراكز الشباب موضوع طلب الإحاطة خلال العام المالي 2023/2024 منها دعم مركز شباب دشنا بمبلغ 41.950 جنيه، ودعم مركز شباب العزازية بمبلغ 35.980 جنيه ودعم مركز شباب الصعايدة بمبلغ 7 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه قد تم إدراج مركزي شباب " فاو قبلي " و" فاو بحري " ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتم الانتهاء من تطويرهما، مضيفًا أنه في حالة تخصيص قطعة أرض لصالح مركز شباب الصعايدة فسيتم إقامة ملعب عليها نظرًا لعدم كفاية مساحة المركز الحالية.