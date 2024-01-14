تفاصيل رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي بسبب شيك دون رصيد

قال النائب عاطف مغاروي، عضو مجلس النواب، إن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيك بدون رصيد اليوم في جلسة مجلس النواب، يأتي وفقا للقانون والدستور، مبينا أن رفع الحصانة جاء من أجل منح العدالة والحرص على حماية دولة القانون.

وأضاف النائب عاطف مغاروي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف النائب مجدي الوليلي، منذ شهر ديسمبر الماضي، ومنحته اللجنة التشريعية والدستورية أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

وتابع عضو مجلس النواب، أن النائب لم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون، من اللائحة الداخلية للمجلس وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.