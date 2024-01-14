القاهرة الإخبارية: كل رشقة صاروخية موجهة إلى تل أبيب تحمل رسائل سياسية وعسكرية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه في كل رشقة صاروخية موجهة من قطاع غزة تحمل رسالة إما سياسية أو عسكرية، وربما أهم الرشقات الصاروخية عند بدء العام الجديد في تمام الساعة 12 صباحا.

وأضافت "أبو شمسية"، أن الرشقة الصاروخية التالية كانت عندما قال رئيس أركان جيش الاحتلال إنه قضى على معاقل حركة حماس السياسية والعسكرية في شمال ووسط القطاع، فخرجت هذه الضربات مع مقطع فيديو يوضح أن هذه الرشقات خرجت من شمال القطاع.

وأشار إلى أن الضربة اليوم تمثل نقطة مهمة ومفصلية في حركة الصراع والمقاومة بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة أن هذه الرشقة الصاروخية تزامنت مع اليوم الـ 100 مع هذا العدوان وهذه الحرب على قطاع غزة، خاصة أن هذه الرشقة الصاروخية، كما ذكرت بيانات المقاومة وعلى رأسها القسام، بأن هذه الرشقات خرجت من مناطق تتواجد فيها قوات الاحتلال في داخل قطاع غزة.

وأوضحت أن هذه الرشقات وصلت إلى مدى بعيد جغرافي نسبيا، فالحديث يدور حول تل أبيب المركزية وضواحيها الجنوبية، بجانب أسدود المحتلة، التي تعد من أهم النقاط والمناطق المهمة للحكومة الإسرائيلية.