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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جامعة سوهاج تساهم في محو أمية 70 ألف مواطن

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعات المصرية ساهمت في محو أمية مليون مواطن، لافتا إلى أنّ نصيب جامعة سوهاج أكتوبر الماضي أكثر من 11 ألفا و351 مواطنا ليصل إجمالي مساهمة الجامعة إلى أكثر من 70 ألف مواطن وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الجامعات المصرية تمكّنت من تخطي مجموعة من الصعوبات منها بعض المقاومة لدى بعض المواطنين، لافتًا إلى دور الدورات التدريبية والتثقيفية للطلاب للتعامل مع التحديات ودورهم بالمجتمع خارج أسوار الجامعة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أنّ طالبة من جامعة سوهاج تمكنت من محو أمية 59 مواطنا وكرمتهم الجامعة بإعطائهم منحة مجانية للدراسات العليا بالجامعة.
 

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج محو أمية جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني