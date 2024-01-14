أمم أفريقيا.. نسووي يقود غينيا الاستوائية لمواجهة نيجيريا

أعلن خوان ميتشا، المدير الفنى لمنتخب غينيا الإستوائية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيجيريا، وذلك بعد قليل على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء تشكيل غينيا الإستوائية كالتالى:

حراسة المرمى: خيسوس اوونو.

خط الدفاع: كارلوس أكابو مارتينيز، ايستيبان فرنانديز اوبيانغ، ساوول كوكو، باسيليو ندونغ نشاما.

خط الوسط: بابلو غانيت، فيديريكو بيكورو نشاما، جانيك بويلا سام، خوزيه ماشين، إيبان سالفادور.

خط الهجوم: إيمليو نسووي.

ويتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، ومتصدر المجموعة بثلاث نقاط، على غينيا بيساو ، ونيجيريا و غينيا الإستوائية.

