الحوثي يغلق الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء أمام حركة الشاحنات

أغلقت مليشيا الحوثي الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء أمام حركة الشاحنات وسط استياء واسع في أوساط سائقي النقل.

وقالت مصادر محلية - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأحد - إن مليشيا الحوثي منعت شاحنات النقل المتوسطة والخفيفة من المرور في الخط الرابط بين صنعاء والحديدة وأجبرتهم على مرور شاحناتهم من خطوط أخرى تمر عبر محافظتي ذمار والمحويت..لافتة إلى أن الطرقات الجديدة التي تم تحويل مرور الشاحنات عبرها طويلة وغير مهيأة للمرور نتيجة الخراب الكبير الذي لحق بها.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا سمحت لسائقي الشاحنات المحسوبين على قياداتها في المؤسسة الاقتصادية بالمرور بالخط الرئيسي بين صنعاء والحديدة فيما منعت بقية السائقين في مشهد يؤكد العنصرية التي تمارسها المليشيا بمناطق سيطرتها المسلحة.

وأكدت المصادر أن القرارات الحوثية أدت لزيادة كلفة أجور نقل المواد السلعية والغذائية ، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والمواد التجارية في مناطق سيطرة المليشيا.

ومنذ أكتوبر الماضي، أغلقت مليشيا الحوثي ذات الطريق أمام حركة شاحنات النقل الثقيل وأجبرتهم على المرور من خطوط أخرى ، وتسببت القرارات الحوثية في حوادث يومية في الخطوط البديلة التي تم إجبار السائقين بالمرور عليها ما أدى لسقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة بشكل شبه يومي.