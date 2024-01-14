150 شركة تبدأ إضرابا في إسرائيل احتجاجا على حجز ذويهم في غزة

بدأت اليوم أكثر من 150 شركة في إسرائيل إضرابًا مدته 100 دقيقة، تضامنًا مع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة بعد 100 يوم من الحرب، ومن بين الشركات المشاركة في الإضراب سلسلة الوجبات السريعة المعروفة "ماكدونالدز"، وشركة "ميتا إسرائيل"، و"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، وغيرها.

وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كما يشمل هذا الاضراب الجامعات والمدارس في أنحاء إسرائيل في الإضراب، بإيقاف مؤقت للدراسة.

وكان آلاف الإسرائيليين عبروا خلال تجمع حاشد في تل أبيب، أمس السبت، عن "ألم وتضامن مع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة".

وفي مكان قريب من موقع الإضراب، تم أيضا الكشف عن نفق أعيد بناؤه في ساحة بالمدينة، شبيه بالأنفاق التي يعتقد أن حماس تحتجز الرهائن داخلها.

وكان احتجز نحو 240 شخصا رهائن خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب إسرائيل التي قالت إن أكثر من 100 منهم ما زالوا في غزة، بينما تم تأكيد مقتل 25 منهم.

وأطلق سراح نحو مائة رهينة خلال هدنة في نهاية نوفمبر الماضي، في مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، بموجب اتفاق توسطت فيه دولة قطر.