«شهر طوبة».. انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار متفاوتة.. «خبير أرصاد» يطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.. وأستاذ أمراض باطنة: «لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية»

في ضوء استمرار شهر طوبة حاليًا، والذي يبدأ كل عام وفقًا للتقويم الميلادي من 9 يناير وحتى 8 فبراير المقبل، تشهد حالة الطقس اليوم الأحد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار اليوم الأحد الموافق 14 يناير تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة لمتوسطة في مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وتكون خفيفة في مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت، أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مائل للدفء على جنوب البلاد، وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وجنوب سيناء 23 درجة مئوية، وشمال الصعيد 19 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 22 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة، من تكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، أما بالنسبة للبحر المتوسط فإنه يسود حالة من معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، بينما البحر الأحمر يسود حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

كما تنشط في القاهرة الكبرى والوجه البحري، الرياح معتدل بقيمة 28 كم/س، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط الرياح معتدل بقيمة 28 كم/س، وفي السواحل الشمالية الغربية يسود نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، وشمال الصعيد يشهد نشاط للرياح معتدل بقيمة 28 كم/س، وفي السواحل الشمالية الشرقية تنشط الرياح أحيانًا بمعدل 34 كم/س، وجنوب الصعيد يسوده نشاط للرياح معتدل بقيمة 24 كم/س.

استمرار فرص سقوط الأمطار

تستمر فرص الأمطار حتى غدًا الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، حيث تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، محذرة من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

وفي هذا السياق، يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إنه على المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خاصةً بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة لمتوسطة في مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وتكون خفيفة في مناطق من شمال الصعيد.

ويتابع «قطب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.

فرص التعرض لنزلات البرد

في ظل انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، حيث تتمثل أعراض جميع الفيروسات التنفسية في الأعراض مثل: «العطس- الحمى الخفيفة- الصداع- التهاب الحلق- آلام العضلات- انخفاض الشهية»، ولابد من ضرورة تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض باطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر مع برودة الطقس مثل الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد العادية، مشددًا على ضرورة توفير التهوية الجيدة للأماكن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وتقوية المناعة والتزام أصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة المنازل قدر المستطاع خلال حالة الطقس شديد البرودة.