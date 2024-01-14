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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى رئيس الجامعة لدعم التعاون المشترك فى القطاعات الخدمية والتنموية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل آليات التعاون الدائم والتوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية ذات النفع العام للإرتقاء بمستوى الخدمات.
وأكد المحافظ حرصه على التعاون الوثيق والشراكة الفعالة مع مختلف المؤسسات والهيئات ولاسيما جامعة المنوفية العريقة لدورها الرائد والحيوي وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها ذات صرح متميز وعملاق من صروح التعليم ، فضلاً عن سعيها الدؤوب فى تحقيق تنمية مجتمعية على أرض المحافظة ، لافتاً إلى تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز التنسيق بين المحافظة والجامعة من خلال تعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر الطبية والعلمية التي تتمتع بها لتقديم خدمات متميزة لمواطني المحافظة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء ، تم استعراض خطة الجامعة المستقبلية نحو التوسع فى إقامة العديد من المشروعات الإستراتيجية الهامة كالمشروعات الجامعية والطبية وفي مقدمتها إنشاء المدينة الطبية والمجمع الطبي المتكامل، وتطوير معهد الكبد القديم ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص ، معهد الأورام بجامعة المنوفية، وقدم رئيس الجامعة الشكر للمحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة ، الأمر الذى يؤكد على أن جامعة المنوفية ستشهد انطلاقة جديدة فى تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والطبية المتميزة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.

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