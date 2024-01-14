متحدث الزمالك يكشف حقيقة اقتراب فينجادا من تدريب القلعة البيضاء

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة اقتراب البرتغالي نيلو فينجادا، من تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال متحدث الزمالك، في تصريحات تليفزيونية: «فينجادا مدير فني كبير وله ذكرى رائعة مع الزمالك، ولكن حتى الآن لا يوجد جديد بشأن الاتفاق مع أي مدير فني».

وسبق للمدير الفني البرتغالي، تولي قيادة الزمالك موسم 2003-2004، وقاد الفارس الأبيض للتوييج ببطولة الدوري دون هزيمة، بالإضافة إلى الفوز ببطولة الأندية العربية الموحدة الثانية وكأس السوبر المصري السعودي.

وقاد المدرب البرتغالي الزمالك، في بطولة دوري أبطال أفريقيا للخروج أمام الجيش الروندي، بعد الخسارة ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف والفوز إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالإضافة إلى خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وودع الزمالك مع فينجادا بطولة كأس مصر أمام الترسانة بعد الخسارة بركلات الترجيح، وحل في المركز الثالث في دوري أبطال العرب.

وشهدت ولاية فينجادا مع الزمالك، قيادة الأبيض في 59 مباراة، حقق الفوز في 42 لقاء وتلقى 8 هزائم وتعادل في 9 آخرين.