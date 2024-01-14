تعليمات خاصة من فيتوريا لـ"مصطفى محمد" قبل مباراة موزمبيق

عقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جلسة خاصة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق، وحرص فيتوريا علي الشد من أزر مهاجم المنتخب مؤكدا ان الهدف الأهم هو تحقيق الفوز وليس بضرورة تسجيل الأهداف.

وجاء جلسة فيتوريا مع محمد، لرفع أي ضغوط قد تواجهه اللاعب قبل انطلاق مباريات مصر في بطولة الأمم الأفريقية.

ويعقد روى فيتوريا، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب فيلكس بوانى الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام موزمبيق فى السابعة مساء اليوم، الأحد، وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب اعلان التشكيل الرسمى للمباراة.

ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل فى المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وشهد التدريب الأخير الذى أقيم فى السابعة مساء أمس، نفس توقيت مباراة اليوم، حماسا كبيرا من جميع اللاعبين، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، للحصول على ثقة المدير الفنى، الذى قام بعرض فيديو مجمع يضم أبرز نقاط القوة والضعف فى صفوف منتخب موزمبيق، وقام بشرحها للاعبين، حيث طالبهم فيتوريا بضرورة الضغط المتقدم لإيقاف مفاتيح لعب المنافس، مع العمل على استغلال أطراف الملعب، وسرعة نقل الهجمات من أجل إحراز هدف مبكر يساهم فى تصدير الضغط للمنافس، لتحقيق الفوز الذى يعد مفتاح الفراعنة لاعتلاء صدارة المجموعة مبكرا، وتوجيه رسالة قوية للمنافسين، بأن منتخب الفراعنة قادم للمنافسة على اللقب.