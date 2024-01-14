رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي انطلقت في الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري ومستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر الجيزاوى ، صباح اليوم، بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الالكترونية.

رافقه خلالها الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ووكلاء الكليتين.

واطمأن "الجيزاوي" خلال الجولة بالكليتين على حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد القيادات الأكاديمية وانتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن انضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، منذ بدئها بكليات الجامعة، وتوافر كافة مقومات الراحة والرعاية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جولة الامتحانات

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