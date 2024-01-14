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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الأغذية العالمي": يجب وقف إطلاق النار بغزة لضمان وصول المساعدات

غزة- فلسطين
غزة- فلسطين
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أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومنع الانزلاق السريع نحو المجاعة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، ما وصفها بـ«عملية طوارئ» لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، قال: إنهم يواجهون ظروفاً صعبة ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي في بيان، أنه في حاجة إلى نحو 17.3 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة للتعامل مع «الوضع الحرج» في غزة.

ودعا البرنامج إلى إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية.

الأغذية العالمي قطاع غزة