سلامة الغذاء: 5170 رسالة غذائية مصدرة والبطاطس تتصدر قائمة الخضراوات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 49، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفريق عمل من الهيئة في ورشة العمل التي عقدت في إطار توقيع اتفاقية "تعزيز الجنوب إلى الجنوب والتعاون لدعم أنظمة تحويل الأغذية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي" بين الفاو ووكالة إيباد (EAPD) بغرض تقديم مساعدات للقارة الأفريقية من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة للقضاء على الجوع.

واستعرض الهوبي خلال ورشة العمل الخبرات المتراكمة في مجال سلامة الغذاء منذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمتضمنة إنشاء القواعد الفنية والدور الرقابي للهيئة على المنشآت الغذائية وإحكام الرقابة على منظومة الأسماك البحرية تمهيدًا لفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات المصرية.

كما تم الإشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومنظمة الفاو بشأن تقييم أنظمة سلامة الغذاء، والتي تم توقيعها خلال المنتدى الإفريقي الأول لسلامة الغذاء AFRAF والذي عقد بالعاصمة الإدارية في الفترة من 11- 13 أكتوبر الماضي.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2220 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5170 رسالة بنحو 185 ألف طن لعدد 1660 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 480 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 7 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وأمريكا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 146 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1230 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1050 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 600 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1240 رسالة بنحو 520 ألف طن لعدد 665 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 124 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أمريكا، بلغاريا، البرازيل، أوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 383 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 215 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 188 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و10 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 458 منتج جديد، و أصدرت 13 شهادة بيع حر.

