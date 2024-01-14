مصرع وفقدان 16 في حادث بمنجم فحم وسط الصين

أودى حادث في منجم فحم بمدينة بينغدينغشان بمقاطعة خنان وسط الصين، بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين.

وذكرت السلطات المحلية امس السبت أن الحادث وقع في الساعة 2:55 عصر يوم الجمعة في منجم فحم تابع لشركة بينغدينغشان تيانآن المحدودة لتعدين الفحم.

وكان إجمالي 425 شخصا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث، انتُشل 380 منهم من المنجم ويوجد الباقي في آمان، ولا يزال عمل الإنقاذ جاريا، كما احتجزت سلطات الأمن العام المسؤولين عن المنجم.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن فريق عمل تابع لوزارة إدارة الطوارئ وصل إلى موقع الحادث صباح السبت، حيث دعا إلى بذل الجهود للتحقق من عدد الضحايا والمفقودين، وتنظيم عمل البحث والإنقاذ بفاعلية، والوقاية من الكوارث الثانوية، وتحديد سبب الحادث في أقرب وقت ممكن.

ولم توضح إدارة مدينة بينغدينغشان الصينية في بيان أصدرته سابقا نوع الحادث الذي وقع في المنجم، أو عدد الأشخاص الذين كانوا في المنجم في ذلك الوقت، أو سبب وقوعه.