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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. منتخب كوت ديفوار تفوز على غينيا بيساو بهدفين

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
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حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مستحقًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون مقابل فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023.


سجل هدف الأفيال الأول اللاعب سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، ليحرز أول أهداف كأس أمم أفريقيا 2023 وأضاف كراسو الهدف الثاني فى الدقيقة 58.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.


المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.


المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار غينيا بيساو افتتاح كأس أمم أفريقيا احمد محمدي