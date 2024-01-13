محمد رمضان يشعل أجواء حفل افتتاح أمم أفريقيا 2023.. صور

أشعل الفنان المصري محمد رمضان، أجواء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقام حاليًا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، قبل المباراة الافتتاحية للبطولة التي تجمع كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وشارك محمد رمضان في إحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، اليوم السبت، حيث أدى الأغنية الرسمية للبطولة «أكوابا».

ويعتبر رمضان، العربي الوحيد المشارك في أغنية كان 2023، حيث شارك في الأغنية مع فريق «ماجيك سيستم» في ديسمبر الماضي.

وعلق محمد رمضان على مشاركته في الأغنية، قائلًا: «أفتخر أنني العربي الوحيد المشارك في الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا».

وشهد حفل افتتاح أمم أفريقيا، تقديم عدد من الفقرات الفنية من التراث الأفريقي، قبل انطلاق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

حفل الافتتاح 4

حفل الافتتاح 3

حفل الافتتاح 2

محمد رمضان