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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يقلب الطاولة على مانشستر سيتي في الشوط الأول

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل
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قلب فريق نيوكاسل يونايتد، الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل كان متأخرًا بهدف، لينجح في تحقيق هدفين متتاليين على السيتي، لينتهي شوط اللقاء الأول بنتيجة 2-1 لصالح أصحاب الأرض.

افتتح البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مان سيتي، التهديف في الدقيقة 26 بطريقة رائعة بعدما وجه عرضية زميله كايل والكر في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.

وسجل السويدي ألكسندر إيزاك هدف التعادل للماكبايس في الدقيقة 35، وبعد مرور دقيقتين أحرز أنتوني جوردون الهدف الثاني.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة في المباراة، بإصابة الحارس البرازيلي إيديرسون في الدقيقة الثامنة، ليحل ستيفان أورتيجا بدلًا منه.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المرتبة العاشرة وفي رصيده 29 نقطة.

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