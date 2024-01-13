الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي بتشكيل هجومي أمام نيوكاسل

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضيفًَا على نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ جوارديولا، المباراة بتشكيل هجومي، إذ دفع بالثلاثي، برناردو سيلفا، جيريمي دوكو، وجوليان ألفاريز، بمعاونة فيل فودين على أن يجلس البلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المرتبة العاشرة وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - ناثان آكي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - رودري - فيل فودين

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو.