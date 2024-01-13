الدوري التركي.. بنديك يتعادل مع هاتاي سبور في غياب كوكا

تعادل فريق بنديك سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، مع مضيفه هاتاي سبور بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب مرسين ستاديوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري التركي.

وغاب كوكا عن مباراة بنديك سبور وهاتاي سبور، لانضمامه لصفوف المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وخطف أصحاب الأرض هدفًا مع بداية الشوط الثاني، بينما سجل رفاق كوكا هدف التعادل في الوقت القاتل.

وافتتح ريجوبيرتو ريفاس التسجيل لفريق هاتاي سبور في الدقيقة 47، بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق ليناردو كابل.

وشارك أحمد حسن كوكا في 4 مباريات مع بنديك سبور في الدوري التركي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلالها، لكنه سجل 3 أهداف (هاتريك) في بطولة كأس تركيا.

وبتلك النتيجة، أصبح في رصيد بنديك سبور 16 نقطة، يحتل بها المركز التاسع عشر قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما رفع هاتاي سبور رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر.