بسمة: الجمهور أحب شخصيتي في "وبينا ميعاد".. وسأعود للبطولة بالتدريج

أكدت الفنانة بسمة أنها سعيدة بتواجدها ضمن فريق عمل مسلسل “وبينا ميعاد” بجزئيه الأول و الثاني، خاصة وأن العمل حقق نجاح كبير مع الجمهور، ولامست ذلك على أرض الواقع.

وقالت الفنانة بسمة خلال إحتفالية فريق العمل بعرض الحلقة الأولى: وافقت على الدور على الرغم من كونه في الصفوف الثانية، لكن ذلك انا السبب فيه، فمن المستحيل أن أنقطع فترة طويلة عن التمثيل وأغيب عن الشاشات بسبب ولادتي لابنتي نادية وأنتظر من المنتجين أن يضعوني في الصف الأول من جديد.

وأضافت قائلا: لذلك قررت العودة تدريجيا، وأن أصعد السلم من أوله لأستحق ثقة الجمهور وأعلم أني هرجع واحدة واحدة، لكن أن ابتعد وأنتظر البطولة فذلك غباء فني ترتكبه نجمات كثر.

الجدير بالذكر ان فريق عمل مسلسل “وبينا ميعاد” أحتفل بإنطلاق الحلقة الأولى من الجزء الثاني، بحضور الصحافة و الإعلام.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.