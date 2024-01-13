مندوب الصين لدى الأمم المتحدة يُحذر من التهجير القسري للفلسطينيين

حذر تشانج جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، من تبعات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مؤكدا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن جيون، أكد في اجتماع مجلس الأمن إنه بعد ما يقرب من 100 يوم من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر، قُتل أكثر من 23 ألف شخص في غزة وأكثر من 200 من العاملين بالأمم المتحدة والصحفيين، كما تم تهجير 90 بالمئة من سكان غزة.

وقال إنه يجب على إسرائيل احترام التزاماتها باعتبارها قوة محتلة، وضمان سلامة العمال الإنسانيين وتوفير التعاون الكامل في شؤون الإغاثة الإنسانية.

وأضاف أن الصين تدعم اتخاذ مجلس الأمن المزيد من الإجراءات الإضافية لإزالة العقبات من أجل دخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وفي الوقت نفسه، دعا إلى بذل الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة بأقصى سرعة.