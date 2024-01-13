بـ 55 مليون جنيه.. إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بالزقازيق

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، مشروع إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

وقدم العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان شرحًا تفصيليًا عن مكونات المشروعات التي تم افتتاحه.

يذكر أن المشروع مقام على مساحة 1047م3 ومكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم، والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري، والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع والثامن نادي اجتماعي مفتوح.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهد المبذول من محافظة الشرقية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في قطاعات الإسكان والمرافق والطرق.

وطالب ببذل مزيدٍ من الجهد، لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات في التوقيتات المحددة لرفع كفاءة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

بينما أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.