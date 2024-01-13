كوليبالي: منتخب السنغال يواجه صعوبة في الاحتفاظ باللقب

أكد كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال والهلال السعودي، أن منتخب بلاده سيجد صعوبة في الاحتفاظ باللقب القاري، خاصة وأن جميع المنتخب تمتلك لاعبين ذوي قدرات فنية عالية، مؤكدا أن جميع المنتخبات استعدت جيدًا لبطولة أمم أفريقيا و التى تنطلق بعد ساعات.

وأضاف كوليبالي في تصريحات إعلامية، أن منتخب السنغالي يسعى إلى الفوز بالبطولة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في تقديم كأس البطولة هدية إلى جماهير السنغال.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة بجانب المنتخب الكاميرون و الغيني و الجامبي و الذي يواجهه في أولى لقاءاته 15 يناير الجاري، ثم مواجهة الكاميرون 18 من الشهر نفسه قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب غينيا.

يذكر أن المنتخب السنغالي حامل لقب البطولة بعد الفوز على المنتخب المصري في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.