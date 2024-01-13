المحكمة تؤجل محاكمة رضا عبد العال لاتهامه للاعبي الأهلي بأنهم إخوان

أجلت محكمة جنح ثالث أكتوبر، اليوم السبت، جلسة محاكمة المحلل الرياضي ولاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، لاتهامه بسبب وقذف 3 لاعبين سابقين هم “ربيع ياسين - عماد النحاس- مختار مختار” إلى جلسة 3 فبراير المقبل، وذلك لإعلان المتهم بدعوى التعويض المؤقت، وحضوره أمام المحكمة وسداد الرسوم.

وكان دفاع الثلاثي «ياسين والنحاس ومختار» قد تقدم ببلاغ حمل رقم 96903 لسنة 2021 إلى النائب العام ضد رضا عبد العال، لاستمرار تطاوله ضد اللاعبين الثلاثة.

وأوضح البلاغ أن اللاعبين قرروا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان.