"أنور المفتي".. الطبيب الشخصى لجمال عبد الناصر ومكتشف علاج البلهارسيا

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أنور المفتي".. مكتشف علاج البلهارسيا والطبيب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وُلد أنور المفتي في القاهرة عام 1913 وكان الاول على الدفعة طوال سنوات دراسته، وفور تخرجه عمل في قسم الأمراض الباطنة كطبيب امتياز.

سافر للدراسة بكلية في لندن عاصمة بريطانيا وعاد إلى مصر بعد حصوله على شهادة الدكتوراة بالأمراض الباطنية، وقدم بحوثا نالت اهتماما عالميا عن مرض السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين.

ونجح في علاج حالات الصداع النصفي عن طريق الدواء الذي كان يستخدم لعلاج مرض السل واكتشف أن مادة الديبتريكس اتلي يستخدمها الفلاح للقضاء على آفات القطن لها نفس تركيب المادة القاتلة للبلهارسيا فلجأ إلى استخدامها في علاج البلهارسيا.

