سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم.. صور

انتظمت حركة المرور صباح اليوم السبت بأغلب الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، مع تواجد لرجال المرور بالشارع لتنظيم حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على حركة المرور.

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

وكانت هناك سيولة مرورية تامة بشوارع منطقة الدقي في شارع التحرير ومحي الدين أبو العز ومصدق وميدان الدقي والجلاء.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

وشهد قطاع مرور القاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير بمحاور المشير وشينزوآبي وطريق النصر ومحور NA.

وكانت حركة المركبات منتظمة بشارع فيصل في الاتجاهين، وصولا إلي المنطقة الأثرية اتجاه الهرم، وميدان الجيزة والدقي باتجاه أول فيصل.

وشهدت الكباري الرئيسية الرابطة بين القاهرة و الجيزة انتظام حركة المرور أعلاها في كوبري أكتوبر و 15 مايو وكوبري عباس و محور 26 يوليو وميدان لبان وجميع طرق مدينة 6 أكتوبر.



وبطرق كورنيش النيل وحلوان الزراعي ومنطقة ماسبيرو و ميدان التحرير كانت حركة المرور منتظمة.



