وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات الصفوف من غرفة العمليات المركزية

تابع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية؟

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2023/2024 بمدارس محافظة الدقهلية و يؤدى 54 الف 464 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية .

ويؤدي طلاب المرحلة الابتدائية آخر إمتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والسادس إمتحان مادة الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية، ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان الرياضيات و Ict ، ويؤدى طلاب الصف الثانى الاعدادى امتحان مادة الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، مديرى الإدارات التعليمية والقائمين على العملية الامتحانية بتذليل أي عقبات، والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأشار شعبان الى ضرورة توفير الجو الملائم و الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، لتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد وكيل الوزارة على عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان، مع الطلاب والملاحظين والمراقبين وأكد على ضرورة تطبيق قانون ٢٠٥ بعدم الإخلال بأعمال الامتحانات.