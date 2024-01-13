انطلاق امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام في الدقهلية

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة اللغة العربية فى التاسعة من صباح اليوم لمدة ثلاث ساعات إلكترونيا، حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، فيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤ ورقيًا.

ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام على مستوى محافظة الدقهلية 54494 طالب وطالبة يؤدون الامتحان فى مادة اللغة العربية.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية،أن الامتحان يكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (٤٩)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% على أجهزة التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% ورقيًا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لجميع الإدارات التعليمية، متواصلة على مدار اللحظة، ويتم التحرك السريع حالة وجود أي مشكلة وكذلك التوجيه بتهيئة المناخ الجيد لأداء الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ من اليوم السبت الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٤ وتستمر حتى الأربعاء الموافق ٢٤ من نفس الشهر.