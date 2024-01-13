الجيش الأمريكي: الضربات تستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية تستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية في منطقة البحر الأحمر.

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية البريطانية، غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بيانًا مشتركًا مؤكدين فيه أنهم لن يترددوا في الدفاع عن الأرواح وحماية تدفق التجارة عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.

كما أضاف البيان المشترك، أن أمريكا وحلفاؤها يهدفون إلى استعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لذلك قاموا بمهاجمة مواقع الحوثيين في اليمن، مستهدفين البنية التحتية للحوثيين وتدمير المواقع التي يهاجموا من خلالها السفن في البحر الأحمر.