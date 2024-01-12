أوكرانيا وبريطانيا توقعان اتفاقية أمنية في كييف

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، اتفاقا أمنيا بين البلدين في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي إلي جانب سوناك، إن الاتفاق سيظل ساري المفعول حتى تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفا إياه بأنه "اتفاق أمني غير مسبوق."

وأضاف: "يسعدني أننا أبرمنا أول اتفاق مع المملكة المتحدة. هذا اساس للعمل مع شركاء اخرين."

وأعرب عن أمله بشأن إبرام اتفاقيات إضافية خاصة بقطاعات معينة إذا لزم الأمر.

بينما قال سوناك: "يعتقد خصومنا في جميع أنحاء العالم أنه ليس لدينا الصبر ولا الموارد لحروب طويلة،" وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف: "أوكرانيا ليست وحدها ولن تكون أوكرانيا وحدها أبدا. قد يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يستطيع الصمود أمامنا لكنه مخطئ. نحن نقف معكم اليوم وغدا وطالما يستغرق الأمر. لأن هذه الحرب تتعلق بحق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتحديد مستقبلها وخيار الشعب الأوكراني التاريخي لتكون بلاده ديمقراطية مستقلة في قلب أوروبا."

وتابع أن سعي أوكرانيا من أجل الحرية "ألهم وحرك الشعب البريطاني"، مؤكدا إن "المساعدة لأوكرانيا هي أيضا استثمار في أمننا الجماعي."

وقال: "لأنه إذا فاز بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، ويعتقد خصومنا في جميع أنحاء العالم أنه ليس لدينا الصبر ولا الموارد لحروب طويلة. لذلك إذا ترددنا الآن، فهذا سيشجع ليس فقط بوتين، ولكن حلفاءه مثل كوريا الشمالية وإيران."

وأضاف: "لهذا السبب ستستمر المملكة المتحدة والعالم الحر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، كما فعلنا منذ بداية هذه الحرب."