كأس الامم الأفريقية.. صراع الأفيال والنسور على الصدارة فى المجموعة الأولى

قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 فى نسختها الـ ٣٤ التى تقام فى كوت ديفوارخلال الفترة من ١٣ يناير وحتى ١١ فبراير

وتشهد المجموعة الأولى لكاس الامم الافريقية صراع قوى على الصدارة بين منتخبى كوت ديفوار ونيجيريا حيث يتسلح اأفيال بعامل الأرض والجمهور فى حين يعتمد منتخب النسور على كتيبة بجانب منتخبى غينيا الإستوائية وغينيا بيساو. فى نفس المجموعة

ويسعى منتخب نيجيريا، إلى استعادة اللقب القارى للمرة الرابعة فى تاريخة، خلال مشاركته فى بطولة كأس أمم أفريقيا، والتى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين ١٣ يناير الجارى و١١ فبراير المقبل. وتعتبر تلك المشاركة هى الـ٢٠ لمنتخب النسور فى نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونجح فى التتويج باللقب ٣ مرات أعوام ١٩٨٠ و١٩٩٤ و٢٠١٣.

ويعتمد المنتخب النيجيرى على ترسانة هجومية قوية، تضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والذى اختير كأفضل لاعب أفريقى لعام ٢٠٢٣، ومهاجم فيكتور بونيفاس باير ليفركوزن . بينما يسعى منتخب كوت ديفوار، باستعادة اللقب القارىللمرة الثالثة فى تاريخه، خلال مشاركته فى بطولة كأس أمم أفريقيا، على أرضه ووسط جماهيره وتعتبر تلك المشاركة هىالـ ٢٣ لمنتخب الأفيال فى نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونجح فى التتوج باللقب مرتين أعوام ١٩٩٢ و٢٠١٥. ويعتمد جانلويس جاسيت المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، على قائمة تأتى فى مقدمتها سيباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وفرانك كيسى ولاعب وسط أهلى جدة. وغاب عن قائمة المنتخب كل من ويلفريد زاها مهاجم جالطة سراي، وإريكبايلى مدافع بشكتاش .

تأتى مواعيد مواجهات المجموعة الأولى كالآتي

السبت ١٣ يناير .. كوت ديفوار × غينيا بيساو

الأحد ١٤ يناير .. نيجيريا × غينيا الإستوائية

الخميس ١٨ يناير .. غينيا الإستوائية × غينيا بيساو

الخميس ١٨ يناير .. كوت ديفوار × نيجيريا

الاثنين ٢٢ يناير .. غينيا الإستوائية × كوت ديفوار

الاثنين ٢٢ يناير .. غينيا بيساو × نيجيريا

ويستضيف ملعب "الحسن واتارا"، فى العاصمة أبيدجان الذى يسع ٦٠ ألف متفرج لمباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية 2024 .