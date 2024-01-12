الحرس الوطني التونسي يضبط 3 عناصر إرهابية مطلوبين للعدالة

ضبطت قوات الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، 3 عناصر إرهابية مطلوبين للعدالة في أقاليم بنزرت وتونس وبنعروس.

وأفاد بيان صادر عن الحرس الوطني التونسي أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين، وهم من المنتمين إلى تنظيمات إرهابية مختلفة، وذلك بعد عمليات أمنية دقيقة.

وأضاف البيان أن المتهمين صادر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عام وعامين، وأنهم كانوا ينشطون في نشر الأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب.

ويأتي هذا الضبط في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب، وحماية الأمن القومي.

يأتي ضبط هذه العناصر الإرهابية في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد تونس تصاعدا في العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة.

ويؤكد هذا الضبط قدرة السلطات التونسية على التصدي للإرهاب، وحماية الأمن القومي.