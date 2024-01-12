برلماني: لقاء السيسي ووزير خارجية أمريكا خطوة مصرية لوقف العدوان على غزة

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الجهود التي تبذلها مصر على مدار الساعة واتصالاتها والقمم العربية والدولية التي تشارك فيها من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، قائلا: “مصر تقوم بالدور الرئيسي لوقف اطلاق النار وانهاء الكارثة الانسانية في القطاع والضفة الغربية منذ ثلاثة شهور”.

ونوه محمود، في تصريح صحفي اليوم، بلقاء الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي بلينكن واستعراض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

وشدد وكيل صناعة البرلمان، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال لقاء بلينكن، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وإدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، والتأكيد على ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة.

وقال إن ما ترفعه مصر من حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عنه يؤكد أنها مدافع اصيل عن القضية الفلسطينية، والقضية تتعلق كذلك بالامن القومي المصري في المقام الاول، وتهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار.

واختتم محمود، أن لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الامريكية خطوة مصرية أخرى على الصعيد الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.