الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالي من 6 حتى 12 يناير 2024

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تقريرا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٦ حتى ١٢ يناير 2024.

جاء التقرير على النحو الآتي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس خلال الأسبوع الماضي، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق تطوير التعليم، في مختلف الملفات، بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.



كما افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي جامعة حلوان.

وأشاد وزير التعليم العالي بحصول الطلاب من مختلف الجامعات على مراكز متقدمة في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، مُتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم وإحراز مراكز مُتقدمة خلال البطولات والمحافل الرياضية، موجهًا الدعوة لجميع شباب الجامعات المصرية للمشاركة في الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها.

- شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة يو إف سي (UFC) جيم مصر للرياضة، بهدف التعاون في الأنشطة الرياضية بنادي الجامعة وفروعه وذلك للإدارة المُثلي التي تضعه في مصاف الأندية الرياضية الكُبري وتؤهله للمنافسات في جميع الألعاب الرياضية على المستويات المحلية والدولية كافة، بما يؤهل لإعداد أجيال متميزة، تتوافر لهم فرص الاحتراف في مختلف الألعاب الرياضية.



- شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة CMDS لإدارة المجتمعات وتطوير الخدمات، لإنشاء ملعب اللياقة البدنية CrossFit في نادي جامعة حلوان بالفرع الرئيسي أو أي فرع من فروع النادي.



- التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أفييرو البرتغالية برئاسة الدكتور أرتور سلفا نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار، وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية إنشاء فرع لجامعة أفييرو بمصر، حيث أكد الوزير أهمية إنشاء فرع للجامعة لما يمثله ذلك من فرصة لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية تعليمية قوية، وتسعى إلى استقطاب أفضل الجامعات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر.



- اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج النسخة الثانية لمسابقة "معًا" التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة ؛ تستهدف دعم القيم الأصيلة للمجتمع المصري، والتي تم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، وأكد الوزير أن هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

- شدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة، وفي هذا الإطار تم افتتاح أعمال تطوير المكتب الثقافي والتعليمي المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ ليصبح المكتب مركزًا حيويًا لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة، فضلًا عن تسهيل نقل المعرفة والخبرة بين البلدين، وعلى هامش الفعالية، تم افتتاح متحف متميز داخل المبني المكتب الثقافي المصري بواشنطن، حيث يضم مستنسخات دقيقة من أهم التحف الفرعونية تشمل نماذج من مجموعة توت عنخ أمون، والتي ستستخدم كدعاية حيّة للافتتاح المرتقب للمتحف الكبير في مصر.

- شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات التكنولوجية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وفي هذا الإطار، وقع المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتكنولوجية، وكذلك حرص الجامعة علي توفير تجربة تعليمية فريدة ومُتكاملة لطلابها، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تشتمل على محاور هامة ومنها (التكامل والتواصل والمشاركة الفعالة)؛ وفي هذا الإطار وقعت جامعة السويس وجامعة المنصورة الجديدة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين وخاصة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا؛ بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير منظومة التعليم العالي.



- استضاف معهد بحوث الإلكترونيات، طلاب المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يناير الجاري، وذلك في إطار استراتيجية المعهد لنشر الوعي العلمي بين الشباب، ودعم قدرات الطلاب في مجال التكنولوجيا والابتكار، وخلال الزيارة، تم تقديم محاضرة علمية مُبسطة عن الخلايا الشمسية، والطاقة المُتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، كما تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على كيفية استخدام بعض الأجهزة والأدوات الإلكترونية، مثل أجهزة القياس والتحكم، وأجهزة التصنيع الرقمي.





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