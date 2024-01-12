تفاصيل روزنامة لقاءات بابا الفاتيكان خلال شهرَي يناير وفبراير

أعلن المونسنيور دييغو رافيلي رئيس الاحتفالات الليتورجيّة الحبريّة، عن روزنامة لقاءات البابا المقبلة لشهرَي يناير وفبرايير.

سيترأس بابا الفاتيكان قدّاس أحد كلمة الله عند التاسعة والنصف من صباح 21 ينايز في بازيليك القدّيس بطرس.

وككلّ سنة، مساء 25 يناير سيتوجّه الأب الأقدس إلى بازيليك القدّيس بولس خارج الأسوار لصلاة الغروب الخاصّة بتذكار ارتداد القدّيس بولس، والتي تطبع أيضًا نهاية الأسبوع السابع والخمسين للصلاة من أجل وحدة المسيحيّين.

في 2 فبرايير أي في تذكار تقدمة يسوع إلى الهيكل، سيترأس البابا القدّاس في بازيليك القدّيس بطرس عند الخامسة والنصف من بعد الظهر، مُحاطًا بمُكرَّسين، بما أنّه يُصادف اليوم العالمي الثامن والعشرين للحياة المكرّسة.

أمّا يوم الأحد 11 فبراير أي الأحد السادس من الزمن الاعتيادي، وبدءًا من التاسعة والنصف، فسيترأس البابا قدّاس إعلان قداسة الطوباويّة Antonia de Paz y Figueroa في بازيليك القدّيس بطرس، المعروفة باسم ماما أنتولا.

وأخيرًا، الأربعاء 14 فبراير هو أربعاء الرّماد، وبداية الصوم. سيبدأ البابا نشاطه عند الرابعة والنصف في كنيسة القدّيس أنسيلم بتطواف التوبة، ليترأس عند الخامسة قدّاس تبريك الرماد في كنيسة القدّيسة سابين.