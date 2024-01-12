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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط سيدة اتفقت على القاء رضيعها فى الشارع لتقنين إجراءات قيده بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاملة بمصنع ملابس بمدينة دمياط الجديدة وذلك بعد قيامها بالإتفاق مع والد زوجة شقيقها بالإبلاغ عن عثوره على طفل لقيط بجانب الوحدة الصحية بقرية منشأة النصر التابعة للمركز ليتبين  حملها سفاحا ولجوءها لتلك الحيلة من أجل تقنين إجراءات قيد الطفل.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من "فتوح.ع.ش"،63 عاما، بالمعاش ومقيم منشاة النصر دائرة المركز بعثوره على طفل لقيط "حديث الولادة" عمره ثلاثة أيام تقريبًا والحبل السري مربوط بجوار الوحدة الصحية بالقرية محل إقامته، ملفوف فى قطعة قماش بيضاء والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وجرى إيداعه مستشفى شربين العام "قسم الحضانة لتقديم الرعاية الصحية له".

وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، لتحديد والدة الطفل، وتمكن فريق البحث من الوصول اليها وتدعى "أمل.إ.م، 33 عاما، عاملة بمصنع بمدينة دمياط الجديدة ومقيمة بقرية كفر الوكالة دائرة مركز شربين.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطها وبمواجهتها أقرت بأن الطفل نجلها وأنها حملت سفاحا من أحد الأشخاص ويدعى"م.ع"، ولا تعرف باقي بياناته وتعرفت عليه بمدينة دمياط الجديدة.

وأضافت أنها اتفقت مع المبلغ والد زوجة شقيقها بافتعال واقعة عثوره على الطفل من أجل تقنين إجراءاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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