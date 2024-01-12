سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مخر سيل أبو صالح بمركز ناصر

في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تفقد اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، مخر سيل أبو صالح شرق النيل بمركز ناصر، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجاري المائية، وفي إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

وخلال الزيارة اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمراجعة المستمرة لجميع المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها بشكل مستمر.

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد المخر على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.