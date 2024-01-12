ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 5 أفراد من الحوثيين فى 73 غارة نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية على اليمن

اليمن
اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي السريع ، في منشور على حسابه في "إكس" اليوم الجمعة، أن "القوات الأمريكية والبريطانية نفذت 73 غارة على اليمن".

وأشار السريع إلى أن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 5 أفراد وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الحركة.

وحمل المتحدث المسؤولية الكاملة على "العدو الأمريكي والبريطاني" عن "عدوانه الإجرامي ضد شعبنا اليمني، وأكد أنه لن يمر دون رد وعقاب". 

وأعلن أن الحركة لن تتردد في "استهداف مصادر التهديد وجميع الأهداف العدائية على الأرض وفي البحر، كدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله".

وشدد المتحدث على أن الجماعة لن تتخلى عن قرارها بشن هجمات على السفن الإسرائيلية أو التي تتجه نحو موانئ إسرائيل.

القوات الأمريكية اليمن الحوثيين