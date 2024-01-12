مقتل 5 أفراد من الحوثيين فى 73 غارة نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية على اليمن

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي السريع ، في منشور على حسابه في "إكس" اليوم الجمعة، أن "القوات الأمريكية والبريطانية نفذت 73 غارة على اليمن".

وأشار السريع إلى أن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 5 أفراد وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الحركة.

وحمل المتحدث المسؤولية الكاملة على "العدو الأمريكي والبريطاني" عن "عدوانه الإجرامي ضد شعبنا اليمني، وأكد أنه لن يمر دون رد وعقاب".

وأعلن أن الحركة لن تتردد في "استهداف مصادر التهديد وجميع الأهداف العدائية على الأرض وفي البحر، كدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله".

وشدد المتحدث على أن الجماعة لن تتخلى عن قرارها بشن هجمات على السفن الإسرائيلية أو التي تتجه نحو موانئ إسرائيل.