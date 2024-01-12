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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفض رد الدين.. مقاول ينهي حياة نجل عمه طعنًا ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مقاول المتهم بقتل نجل عمه طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص جثة هامدة به آثار طعنات نافذة وادعاء تعدي آخر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص والتقابل مع أسرة المجني عليه أفادوا بنشوب مشاجرة بين نجلهم وابن عمه بسبب رفض الضحية رد مبلغ مالي اقترضه من المتهم وخلالها استل المتهم سلاح أبيض وسدد طعنات نافذة للمجني عليه أردته قتيلا، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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