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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بالصف وإصابة 9 من أسرة واحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز نتيجة حدوث تسرب للغاز داخل شقة سكنية بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب للغاز من الاسطوانة نتج عنها انفجارها مما تسبب في إصابة 9 جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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