فرنسا تشيد بقرار مجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أبدت فرنسا ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي اعتُمِدَ أمس الأربعاء، والذي يدين بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في بيان صدر اليوم الخميس، أن فرنسا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن حاليًا، ترحب بهذا الإجراء.

وأضاف لوموان أن مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الهجمات على الفور والإفراج عن سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، الذي تم احتجازه في نوفمبر الماضي. وأشار إلى أهمية احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن، مؤكدًا أن الدول الأعضاء لها الحق، وفقًا للقانون الدولي، في الرد على هذه الهجمات.

وختم بالقول إن فرنسا ستواصل تحمل مسؤولياتها والتعاون مع شركائها لتأمين الملاحة في المنطقة، استجابةً للدعوة التي وجهت لها بذلك في ديسمبر الماضي بعد تدمير الفرقاطة لانجدوك لطائرات مسيرة.

أقر مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة يوم أمس الأربعاء، قرارًا يدعو الحوثيين إلى التوقف عن هجماتهم في البحر الأحمر وعدم انتهاك القانون الدولي. تم التصويت على القرار بأغلبية 11 صوتًا، في حين امتنع أربعة أعضاء، بما في ذلك روسيا والصين، عن التصويت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجتمع الدولي للحد من التصعيد في المنطقة، حيث تستنكر الهجمات التي نفذها الحوثيون في البحر الأحمر وتسعى إلى إعادة فرض النظام الدولي واحترام حقوق الملاحة البحرية والقوانين الدولية المتعلقة بها.